Лежит и ждет. На месте пожара в Якутске, где погибла бездомная девушка, осталась одинокая собака

Собака на пепелище ждет хозяев. Фото: KP.RU

В Якутии, как и везде, любят истории про верного Хатико, который ждет своего умершего хозяина. Ранее мы писали про пса Догора, который приходит в здание администрации Оленекского района, где раньше работал его хозяин – глава района Александр Иванов.

Мужчина умер в 2020 году из-за сердечного приступа прямо во время рабочей поездки на отдаленный оленеводческий участок. Но Догор (по-якутски это значит «друг») продолжал ждать хозяина на его рабочем месте…

Но сейчас мы хотим рассказать другую историю. 16 апреля в Якутске произошел пожар в бесхозном строении по улице Дзержинского. Старые кладовки вспыхнули ночью. К моменту приезда пожарных постройка уже пылала вовсю.

Пожар начался ночью 16 апреля. Фото: KP.RU

На этот эпизод СМИ, возможно, не обратили бы внимания, если бы не стало известно, что в сгоревшем строении погибла девушка 1990 года рождения. Совсем молодая, но уже без определенного места жительства.

Что она делала там ночью? Она была одна? Выпивала в компании? А может это криминал?

Корреспондент «КП – Якутия» наведался на место пожара, чтобы узнать ответы на эти вопросы.

На месте пепелища до сих пор в воздухе носится запах гари. Халупа и до пожара, выглядящая непрезентабельно, после и вовсе скособочилась. При этом возле постройки, которую и домом то не назовешь, лежит большая собака, а рядом стоит конура.

Вот как выглядит сейчас сгоревшее строение. Фото: KP.RU

Пара бездомных завела собаку

Как рассказали жильцы соседнего дома, в сгоревшей постройке когда-то находился курятник и кладовки. В последние годы его облюбовала пара бездомных, которые жили там летом, а в более холодное время года, бывали время от времени. Не совсем дом, но они даже завели собаку и где-то добыли ей конуру.

– Девушку, кажется, звали Ирина, по национальности русская. У нее был муж или сожитель, мы точно не знаем. Его посадили за кражу инструментов несколько месяцев назад (возможно, речь идет об этом случае – прим.ред). Сама девушка с виду не сказать, что бомжиха, вполне прилично выглядела. Видимо, у нее так сложились жизненные обстоятельства, – говорят жильцы.

Вот как выглядит сейчас сгоревшее строение. Фото: KP.RU

Что интересно, о девушке они отзываются весьма неплохо: да бездомная, да, выпивала, но особого шума от них не было, соседям не досаждали. Ирина даже собиралась высаживать цветы во дворе. В ту роковую ночь девушка выпивала с каким-то знакомым. Осталось неизвестным друг это, родственник или новый сожитель. Как считают дознаватели МЧС, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем – может парочка разводила костер, чтобы согреться.

«Брось меня, сам спасайся»

– Этот мужик потом рассказал нам, что пытался вытащить ее из огня, но не смог. И она вроде даже сказала ему: «брось меня, сам спасайся». Он едва смог выбраться, у него лицо в ожогах было. А собаку отцепили от конуры, чтобы тоже не погибла, она носилась вокруг и лаяла, – вздыхает соседка.

Вот как выглядит сейчас сгоревшее строение. Фото: KP.RU

К слову, о собаке. Со слов соседей, она появилась довольно давно. Как зовут неизвестно, но характер довольно миролюбивый. Я подошел к ней поближе, и сфотографировал ее. Она внимательно на меня смотрела, но не лаяла и не рычала. Погладить или покормить я не пытался. Даже самая миролюбивая собака проявит агрессию, если подумает, что чужак вторгся на ее территорию.

По словам жильцов, пес считает эту территорию своим домом. И даже после пожара, он твердо намерен там оставаться и ждать хозяйку. Что теперь с ним делать, непонятно. С одной стороны, уходить он явно не намерен, а с другой, он может представлять угрозу для окружающих. Раньше собака сидела на цепи и считалась почти домашней, а теперь она перешла в разряд беспризорных животных. Сами жильцы тоже озадачены, им жалко собаку, но что с ней делать, неясно.

Не будем называть ее очередным Хатико, это клише уже приелось. Да и верность пса еще не доказана. Скорее тут можно сравнить с другим известным псом из советского фильма – Белый Бим Черное ухо, который тоже остался один после смерти своего хозяина.

В этой кинематографичной истории примечательно, что пара никому не нужных бездомных людей завела беспризорную собаку, которая теперь сидит возле сгоревшего строения, которое она считала своим домом. И продолжает ждать. Ждать своих людей…

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