Житель Якутска украл на Вилюйском тракте инструменты у предпринимателя

Фото: Олег УКЛАДОВ

У индивидуального предпринимателя из Якутска с рабочего объекта на Вилюйском тракте неизвестные украли инструменты — перфоратор и шуруповерт, сообщает пресс-служба МВД Якутии.

Ущерб оценили в 19 тысяч рублей.

Похитителем оказался 31-летний мужчина. Он шел там мимо и в какой-то момент заметил электроинструменты. Рядом никого не было, и мужчина стащил чужое имущество. Похищенное он сдал в комиссионный магазин, а на вырученные деньги купил алкоголь и продукты.

На него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ — кража. Вору грозит до пяти лет лишения свободы.

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