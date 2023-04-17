В Якутске на месте пожара обнаружено тело женщины

Фото: подписчик КП-Якутия

Ночью в воскресенье, 16 апреля, загорелось бесхозное строение по улице Дзержинского в Якутске. Сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Якутии.

Вызов в пожарно-спасательную службу поступил в 22:24. Прибывшие 3 минуты пожарные обнаружили, что строение горит открытым огнем.

Пламя полностью повредило строение, общая площадь пожара составила 28 кв.м. На месте возгорания обнаружена погибшая женщина 1990 года рождения.

Предположительно причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На тушение привлекались 15 человек личного состава и 3 единицы техники Якутского пожарно-спасательного гарнизона, а также 4 сотрудника и 2 единицы техники РСЧС.

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