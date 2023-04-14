«Добрая и доверчивая». В Якутске хозяйка ищет свою собаку, белого алабая

Фото: скриншот видео t.me/crimyakutiaru

В паблике «КримЯкутия» появилось объявление о пропаже белого алабая, которого увозят на машине.

Пост сопровождался таким текстом: «2 апреля в 18 часов в районе Строительного рынка забрали мою собаку и посадили в светлую машину. Собака породы алабай (сука). Просьба вернуть не принадлежащее вам животное. Оставляем за собой право обратится в полицию».

Фото: предоставлено хозяйкой

«КП – Якутия» связалась с хозяйкой пропавшей собаки и узнала подробности. Женщина рассказала, что собака пропала примерно 31 марта.

– В этот день я почувствовала недомогание и поехала в больницу. Мы живем в частном доме. А Авита, так зовут моего белого алабая, обычно сидит во дворе на цепи. Я приехала вечером и только на следующий день обнаружила, что собака пропала, – говорит хозяйка.

Пока непонятно, каким образом, алабай смог отцепиться и сбежать, но хозяева его активно ищут. Они звонили в приют для безнадзорных животных, но им ответили, что такая собака не поступала. Тогда они обклеили объявлениями свой район.

– Наша Авита очень добрая и доверчивая, совершенно неагрессивная. Ей всего два года. Мы очень хотим ее вернуть, – вздыхает она. Для помощи в поисках она обратилась к известной зоозащитнице Злате Сычевой, которая опубликовала объявление о пропаже.

И тогда одна женщина сказала, что видела алабая возле магазина на Строительном рынке. Хозяйка Авиты смогла достать видео, на котором видно, что неизвестные дети 2 апреля передают собаку мужчине на белой иномарке. Видео можно посмотреть по этой ссылке.

– Я сразу ее узнала, это наша собака. Мы, конечно, не считаем мужчину похитителем, но очень просим вернуть нашу Авиту. Понимаю, что он решил, будто собака брошенная и беспризорная, но у нее есть любящие хозяева. Мы просим мужчину откликнуться и связаться с нами, – говорит хозяйка.

Всем, кто обладает информацией про потерянную собаку, просьба звонить по номеру: 89141106867.

Ранее в Якутске из своего дома сбежали чернобурые лисицы, брат с сестрой. Это произошло еще в конце января. Несмотря на все усилия волонтеров и хозяйки, их до сих пор не удалось поймать. Хотя их много где видели, в том числе у своего дома, куда они приходили, но не застали дома хозяйку.

Приметы разыскиваемых: жгучие брюнеты, одеты в черно-бурые шубки, морды наглые и милые. В последний раз их видели, по крайней мере одну лису точно, в районе аэропорта, где вроде они устроили себе логово.

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