В Якутске ищут сбежавших домашних лис, которые разгуливают по городу

Фото: соцсети

В Якутске местная жительница разыскивает сбежавших домашних лис. Из объявления следует, что две девочки и мальчик убежали из дома и теперь бродят по городу, при этом, в разное время их видели в Сергелях и в районе нового МФЦ.

В соцсетях накануне действительно разлетелись ролики с черной лисой, бегающей по городу. Ее заметили в районе жилых домов на улице Маяковского. Эксперты предположили, что лиса ручная, поскольку не боится людей и даже выпрашивает у прохожих еду.

В Институте биологических проблем криолитозоны СО РАН отметили, что эти сбежавшие лисы не относятся к категории диких животных, а значит, их отловом должны заниматься муниципальные городские службы. Хозяйка лис также занимается поисками и просит очевидцев сообщать ей о местонахождении животных по телефону +79231054555.

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