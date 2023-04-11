«Если ему присудят штраф, я его заплачу». Юрий Трутнев – о суде над военным врачом Юрием Евичем

Фото: KP.RU / правительство Калужской области

Зампред правительства России — полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев выступил в защиту военного врача Юрия Евича, которому предъявили обвинение в дискредитации российской армии. Об этом он высказался после совещания в Якутии.

Юрий Евич работал хирургом в зоне специальной военной операции. Ветеран Донбасса прочел лекцию сотрудникам Росгвардии в Южно-Сахалинске. Позже один из слушателей сообщил, что мужчина рассказывал о недостаточном обеспечении военнослужащих. Врача обвинили в дискредитации действий российской армии.

Рассматривать его дело будет районный суд Калужской области. Ему грозит административный штраф до 50 тысяч рублей.

С громкой историей ознакомился полпред Юрий Трутнев, который сейчас находится с рабочим визитом в Якутии. На пресс-подходе после совещания об инвестпроектах региона он сообщил, что посмотрел выступление Евича и не готов подписаться под каждым его словом, но находит их значимыми.

– Считаю, что кое-где он жестко отозвался о ряде руководящих работников министерства, и можно было выбрать более корректные формулировки. В то же самое время есть важное обстоятельство – он ведь не сидя на завалинке рассуждает, он участвует в специальной военной операции, помогает людей спасать, это первое. Второе, он позиционирует себя на нашей стороне, на стороне России. Его резкие высказывания, мне кажется, больше основаны на сопереживании и боли за страну, – подчеркнул Юрий Трутнев.

Представитель президента на Дальнем Востоке отметил, что уже обсудил эту историю с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко. И добавил, что, конечно же, на решение суда повлиять не сможет, но готов лично поучаствовать в судьбе Евича.

– Если ему присудят штраф, я его заплачу, – заявил Трутнев.

Видео его высказывания можно увидеть по ссылке.

Ранее в поддержку Евича высказывался губернатор Калужской области Владислав Шапша. По его словам, важно услышать советы ветерана Донбасса, проанализировать и при необходимости исправить ситуацию.

– Весь опыт Юрия Евича основан на реальной практике, которую он получил в боевых условиях. Гражданский человек, незнакомый с этими условиями, может здоровую оценку спутать с чрезмерной критикой. Поэтому тем более важно правильно и адекватно воспринять рекомендации тех, кто посвятил свою жизнь спасению жизней других в кризисных ситуациях, – отметил он.

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