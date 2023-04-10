Зампред правительства РФ Юрий Трутнев приехал с визитом в Якутию

Фото: sakha.gov.ru

10-12 апреля состоится рабочая поездка заместителя председателя правительства РФ — полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева в Якутию, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

В Якутске вице-премьер будет 10-11 апреля. Он проведет здесь ряд совещаний, в том числе по вопросу паводковой и пожароопасной обстановки на территории Дальневосточного федерального округа.

Он также рассмотрит с руководством республики разработку мастер-плана Якутска, посетит производства и обсудит с предпринимателями реализацию инвестиционных проектов на территории Якутии.

12 апреля Юрий Трутнев поедет в Нерюнгри. Там он ознакомится с инвестиционными проектами в ТОР «Южная Якутия» и проведет совещание по подготовке мастер-плана развития Нерюнргинской городской агломерации.

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