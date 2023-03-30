На безопасное прохождение паводка в Якутии направят около 200 миллионов рублей

Фото: МЧС по Якутии

В Якутии готовятся к прохождению весеннего половодья, вскрытие участка реки Лены произойдет в первой декаде мая у поселка Витим Ленского района.

Об этом сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Садовников, передает пресс-служба главы и правительства региона.

На безопасное прохождение весеннего половодья в республике направлено почти 200 млн рублей. По словам Садовникова, около 120 миллионов предусмотрено в бюджете республики, 70 выделено из федерального бюджета. А также создан финансовый резерв в размере 255 миллионов рублей в республиканском и муниципальном бюджетах.

– Якутия – один из паводкоопасных регионов, поэтому подготовка начинается заблаговременно. Можно сказать, что первый этап завершен. Сейчас мы уже приступили к активной фазе подготовки. Главная задача всего этого – максимально снизить возможный ущерб, – говорит Садовников.

Выделенные средства пойдут на авиамониторинг и на работу оперативных групп, переброску сил и средств по ходу продвижения ледохода на реках республики.

Также будут проведены работы по ослаблению прочности льда. Планируются зачернение льда и взрывные работы. Создан оперативный резерв взрывчатых веществ в объеме 25 тонн. Будут привлечены две команды взрывников по три человека.

Для эвакуации населения из зон затопления будет подготовлен 271 пункт временного размещения людей на 22 276 мест. Также будет развернуто 116 пунктов временного содержания скота. Отгону во время весеннего половодья подлежат 43 247 голов крупного рогатого скота и 45 416 голов лошадей.

В этом году вскрытие рек может произойти от одного до трех дней раньше нормы. Максимальные уровни на основных реках ожидаются близкими к средним многолетним значениям и выше на 1-1,5 метров. В случае образования заторов льда могут быть превышены опасные отметки. Отмечаются большие снегозапасы в Центральной Якутии.

Гидрометеорологи предполагают, что вероятность заторов несколько выше обычной на реке Лене в пределах Ленского, Олёкминского, Хангаласского, Намского, Кобяйского районов и Якутске, на реке Алдан в пределах Усть-Майского и Томпонского районов, на реке Амга в Амгинском и Таттинском районах и на реке Колыма в Среднеколымском районе.

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