В Якутии прогнозируют ухудшение ситуации с весенним паводком

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Начальник Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России Максим Бедило представил на селекторном совещании МЧС России прогноз о возможных чрезвычайных ситуациях, сообщается на сайте института.

В частности, он обратил внимание на то, что в Якутии на данный момент зарегистрирована максимальная толщина льда — около 140 см.

Это выше показателей прошлого года на 10-55 см и, в свою очередь, может привести к осложнению паводковой обстановки в период прохождения весеннего половодья.

В прошлом году весеннее половодье в Якутии прошло относительно спокойно. Наводнения в республике начались летом, когда из-за проливных дождей из берегов вышли реки в Верхоянском и Кобяйском районах.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.