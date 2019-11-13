Петербурженка, для которой папа оставил записку на вершине горы 29 лет назад, нашлась

Несколько месяцев жители Якутии разыскивали петербурженку Аню Цветкову. Ей они хотели предать весточку от папы, который оставил ее на вершине горы почти три десятилетия назад.

ПОСЛАНИЕ ДЛЯ ДОЧЕРИ

Эта история могла бы лечь в основу приключенческого фильма для всей семьи. Началось все с того, что в конце лета на вершине горы Муус Хайа туристы нашли необычную записку. В ней путешественник Юрий Цветков обращался к своей дочери. На потрепанном временем клочке бумаги мужчина поздравлял Аню Цветкову с днем рождения.

- Свое восхождение на гору Мус Хая посвящаю Дню Рождения своей дочери Цветковой Ани. Желаю тебе, Анютка, крепкого здоровья, счастья и, быть может, ты будешь здесь когда-нибудь и найдешь записку своего папы. 9.08.90 г. (г. Ленинград) – написал Юрий.

Остальных альпинистов, которые оказывались на вершине, он просил не забирать послание. Мила Еремеева, которая и сфотографировала записку, объяснила, что у путешественников есть свои традиции. Обычно группа оставляет общее «письмо», которое снимают следующие покорители горы.

Коллеги просьбу Юрия Цветкова выполнили. Все 29 лет они снимали листочек, читали его и возвращали на место. Несмотря на это, записка хорошо сохранилась.

- Обычно на горе делают тур из камней, куда кладут записку. Ее предварительно прячут в бутылку или в пакет, - рассказала «Комсомольской правде» Мила Еремеева. – В 2012 году наши туристы переложили ее из одного пакета в другой. Старый был немного поврежден. Поэтому она и дожила до наших дней. К тому же, путь к горе довольно сложен. Он лежит через перевал курумники, горные реки, болотистую местность. Дорог нет совсем, поэтому не многие решаются подниматься туда.

ЗАПИСКУ МОГУТ ПЕРЕДАТЬ В ПЕТЕРБУРГ

Туристка из Якутии решила найти адресата, Аню Цветкову, с помощью соцсетей. После возвращения она опубликовала снимок и попросила знакомых поделиться им. К испытанию теории шести рукопожатий подключились СМИ и вскоре женщина узнала о трогательном поступке отца.

- Анна подтвердила, что ее папа бывал в Якутии и поднимался на гору Муус Хайа, - поделилась с «КП» Мила.

Анна рассказала, что отец умер около десяти лет назад. Он часто бывал в экспедициях. В очередную поездку он отправился летом 1990 года и пропустил восьмилетие Анечки. На вершине горы Юрий оказался 9 августа, за два дня до праздника дочери. Тогда к нему и пришла эта идея.

Десять лет назад Юрий Цветков умер. Его записка для дочери до сих пор находится на высоте почти трех тысяч метров. Взобраться на вершину неподготовленному человеку сложно. Помочь Анне вызывались альпинисты. Они готовы забрать послание с горы и отправить его в Петербург.

- Возможно, она сама захочет еще приехать в Якутию и подняться на Муус Хайа, как мечтал ее отец, - улыбается Мила. – А если нет, попросим забрать записку тех, кто собирается в восхождение.

НА ЗАМЕТКУ

Муус Хайа - самая высокая вершина горного хребта Сунтар-Хаята и вторая по высоте гора в Якутии. Она расположена около 485 км к югу от полярного круга. В 135 км на северо-восток от горы находится сельское поселение Оймякон - полюс холода. В переводе с якутского языка Мус-Хая означает «ледяная гора».