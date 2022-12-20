Восемь километров пешком в -30 градусов. В Якутии нашли пропавших охотников, у которых сломался вездеход

Фото: Служба спасения Якутии

10 декабря в Вилюйском районе шестеро охотников на самодельном вездеходе выехали на охоту и пропали, сообщает Служба спасения Якутии.

17 декабря они должны были вернуться домой, но этого не произошло, кроме того, они не вышли на связь. Обеспокоенные родственники 19 декабря обратились в Службу спасения.

Сначала спасатели хотели отправиться на поиски на двух автомашинах, но местные коневоды их предостерегли: в той местности труднопроходимые дороги, что осложнит проведение поисковых работ.

В итоге было принято решение использовать вертолет, но так как в Якутии зимой темнеть начинает уже после 15 часов, вылет вертолета запланировали на утро 20 декабря.

Фото: Служба спасения Якутии

Утром на поиски вылетели три спасателя Нюрбинского поисково-спасательного отряда с двумя проводниками из местных жителей.

Оказалось, что у охотников сломался вездеход и они восемь километров прошли по снегу до охотничьей избушки, где стали ждать помощи, благо, что в избушке нашлись продукты питания. Избушка находилась примерно в 150 километрах от ближайшего населенного пункта — села Чинеке. Всех мужчин эвакуировали в Вилюйск.

Кстати, в эти дни в Вилюйском районе температура была около 30 градусов ниже нуля.

Фото: Служба спасения Якутии

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