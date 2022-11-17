В Якутии спасли пятерых застрявших рыбаков

Фото: Служба спасения Якутии

В Якутии спасатели вытащили пятерых рыбаков, которые застряли в снегу. Мужчины поехали на рыбалку на УАЗе и ВАЗе, и должны были приехать в село Чукар. Однако в селе они так и не объявились, и перестали выходить на связь.

Жители обратились к спасателям, те отправились по предполагаемому маршруту рыбаков. Их нашли – мужчины заглохли 100 километрах от села.

Застрявших рыбаков спасатели доставили в Нюрбу. Их состояние удовлетворительное.

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