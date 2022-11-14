Два рыбака в Якутии застряли во льдах и провели ночь на морозе

Фото: aviation21.ru

Вечером в субботу, 12 ноября, в Службу спасения Якутии поступило сообщение, что в Кобяйском районе двое рыбаков застряли в 20-25 км ниже по течению реки Лены от поселка Сангар, на связь не выходят.

У них сломались снегоходы и самостоятельно добраться до населенного пункта они не могут, сообщили родные. На помощь тут же отправилась команда спасателей вместе с инспекторами ГИМС. Но поиски не дали результатов.

Тогда комиссия по чревычайным ситуациям решила отправить вертолет авиакомпании «Полярные авиалинии» для облета территории. Но было уже слишком темно. И вылет отложили на утро.

Ночь застрявшие рыбаки провели под открытым небом.

На следующее утро, 13 ноября, из аэропорта Магана на их поиски вылетел вертолет Ми-8МТВ. К счастью, потерявшихся нашли — в 20 километрах от Сангара.

Как пишет ведомство, состояние здоровья у них удовлетворительное, однако у одного из мужчин подморожены ноги. В ту ночь в том районе температура ночью падала до минус 30 градусов. И это еще рыбакам «повезло»: за ночь до этого уровень термометра опускался до -36 градусов, а в ночь на понедельник — аж до -42.

Спасенных доставили в Сангар.

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