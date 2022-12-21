Главные стройки Якутска: какие объекты завершат до конца 2022 года

Подборка крупнейших строительных объектов Якутска, которые планировалось завершить к концу 2022 года. Фото: Иван МАКЕЕВ

В 2022 году в Якутске сдадут лишь 2 дома, вместо 7 в новом микрорайоне «Звёздный». «КП – Якутия» решила вспомнить, какие еще объекты обещали достроить в декабре.

Крематорий

Фото: KP.RU

Строительство этого объекта на территории городского кладбища на Маганском тракте началось в апреле 2022 года. В конце ноября его готовность оценивалось более 90%. Оставалось установить кремационное печи и очистные установки.

Планировалось, что прохождение госэкспертизы и ввод в эксплуатацию произойдут в первой половине декабря этого года. Позже стало известно, что крематорий введут к 25 декабря, но полноценно он начнет работать только в январе 2023 года.

Более подробно о ценах на кремацию читайте по ссылке.

Школа в микрорайоне «Прометей»

Фото: пресс-служба Госстрожилнадзор Якутии

Самая большая школа в истории Якутии на 990 мест откроется в этом месяце в микрорайоне «Прометей» Якутска. В здании площадью более 15 тысяч квадратных метров завершается подготовка кабинетов, сборка мебели и оборудования, подготовка образовательной программы. В новом учебном году она распахнет свои двери для школьников. Школа рассчитана на 33 класса по 30 детей.

Как сообщал ранее мэр Якутска Евгений Григорьев, в этом месяце также состоится открытие пристроев к школам N5 и N12.

Речевая школа

Речевая школа в мае 2022 года. Фото: ЯСИА

В июле 2021 года на Покровском тракте началось строительства новой Республиканской специализированной (коррекционной) школы-интерната для детей с тяжелыми нарушениями речи на 120 мест. Стоимость зданий интерната и учебного корпуса оценивалась в 514 миллионов рублей.

В начале декабря пресс-служба правительства Якутии сообщало, что ввод в эксплуатацию состоится в конце 2022 года.

Спорткомплекс с катком и бассейном

Фото: пресс-служба Госстрожилнадзор Якутии

Двухэтажный спортивный объект строится в Мархе по программе «Газпром – детям». Во второй декаде ноября застройщик ООО «Альянс-2005» закончил внутренние работы и приступил к установке мебели, оборудования. Оставалось наполнить малый и 25-метровый бассейны и залить каток, рассчитанный на 120 человек за смену.

По оценке Госстройжилнадзора Якутии, спорткомплекс может принять первых посетителей уже в 2022 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Успеют ли сдать первые дома в микрорайоне «Звездный» в Якутске до конца 2022 года

Сколько домов в микрорайоне «Звездный» в Якутске сдадут в декабре 2022 года (подробнее)

Названа дата ввода в эксплуатацию первого в Якутске крематория (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал, где выходят самые оперативные новости о Якутии.