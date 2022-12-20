Успеют ли сдать первые дома в микрорайоне «Звездный» в Якутске до конца 2022 года

Микрорайон "Звездный" вторая половина ноября 2022 года. Фото: fondgkh.ru

В 2021 году власти Якутии объявили о том, что в квартале известном среди жителей Якутска как «Воинская часть» планируется крупнейшая квартальная застройка в истории региона. Проект получил поддержку на федеральном уровне.

«КП – Якутия» решила уточнить сроки сдачи первого этапа строительства, который обещали завершить до конца 2022 года.

Микрорайон «Звездный» – самая масштабная стройка в Якутске

Проект получил название «Звездный» в честь героев авиации и космоса. Согласно концепции, до 2027 года здесь, на южной окраине Якутска расположатся 66 жилых домов, 30 из которых будут многоквартирными средней этажности, остальные 36 сблокированными (однотипные постройки до 3 этажей с одной или несколькими смежными стенами без соединений с отдельным входом) для одной или нескольких семей. Общая площадь жилого фонда составит 264,8 тысячи квадратных метров.

В новом микрорайоне предусмотрено строительство 2 детских садов и 2 школ. Его благоустроят велосипедными дорожками, бульварами, аллеями и прогулочными зонами, а также обустроят набережную озера и общественное пространство. В июне 2021 года Республиканское ипотечное агентство приступило к строительству.

Концепция микрорайон "Звездный" в Якутске. Источник: пресс-служба правительства Якутии

На этот проект Якутия одной из первых в России добилась инфраструктурного бюджетного кредита в размере 3,7 миллиардов рублей. Об этом сообщал зампред правительства Якутии Кирилл Бычков во время Восточного экономического форума. Ранее отмечалось, что только на проведение инфраструктурных сетей требуется 880 миллионов рублей.

В августе 2022 года в начале строительства сектора «С» принял участие замминистра строительства России Алексей Ересько. Тогда же отмечалось, что завершить первый этап строительства «Звездного», а конкретно 7 домов площадью 25,5 тысяч жилых квадратных метров, планируется до конца 2022 года.

Когда будут сданы дома?

Почти 600 квартир в первых домах микрорайона «Звездный» предназначены для переселенцев из аварийного фонда. Об этом во второй декаде ноября сообщал Фонд содействия реформированию ЖКХ со ссылкой на Дирекцию жилищного строительства Якутии. Тогда строительная готовность 7 объектов оценивалась от 76 до 92%.

«В большинстве зданий уже подключены системы отопления, водоснабжения и водоотведения, ведутся работы по внутренней отделке помещений, установке дверей, укладке напольной плитки в коридорах и санузлах квартир, монтажу облицовки фасадных систем, а также лифтового оборудования», – отмечалось в пресс-релизе.

Фото: fondgkh.ru

Недавно в редакцию «КП – Якутия» обратились несколько читателей с вопросом о сроках сдачи домов в «Звездном». Мы обратились в Республиканское ипотечное агентство.

– В микрорайоне «Звёздный» планируется поэтапная сдача домов. Два МКД будут сданы в конце 2022 года и пять - в 1-м квартале 2023 года. Передача ключей планируется также в 1-м квартале 2023 года, – сообщили в пресс-службе организации.

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