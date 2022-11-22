В Якутске к концу 2022 года откроется спортивный комплекс с крытым катком и бассейном

Фото: Управление Госстройжилнадзора Якутии

Двухэтажный спорткомплекс с катком и бассейном, строящийся в рамках программы «Газпром – детям», близится к завершению, сообщает пресс-служба Госстройжилнадзора Якутии.

В настоящее время застройщиком ООО «Альянс-2005» закончены внутренние работы, начаты пуско-наладочные работы, монтаж и установка мебели, оборудования. В ближайшее время предстоит заливка катка и наполнение бассейнов.

Фото: Управление Госстройжилнадзора Якутии

По словам первого заместителя руководителя Госстройжилнадзора Якутии Влада Пермякова, в этом году спортивный комплекс может принять первых посетителей.

– Понятно, что такой большой объект невозможно построить без каких-либо замечаний, и сегодня мы их застройщику озвучили. Но они не критичны. Поставлены условия по срокам окончания пуско-наладочных работ и ввода объекта в эксплуатацию, – отметил он.

Фото: Управление Госстройжилнадзора Якутии

В комплексе два этажа общей площадью 6 856,0 кв. метров. Там размещается каток с искусственным льдом, 25-метровый бассейн а также малый бассейн, залы для сухого плавания и разминки, душевые, раздевалки, тренерские, медкабинет, инвентарные, административно-бытовые помещения.

Планируемая пропускная способность катка составит 120 человек в смену в режиме массового катания.

Современный спортивный центр строится в республике по соглашению с ПАО «Газпром».

Это третий физкультурно-оздоровительный комплекс, построенный в рамках программы «Газпром – детям». Ранее в начале ноября введены в строй аналогичные комплексы с катками в посёлке Чульман Нерюнгринского района и в Алдане.

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