В Якутске к концу 2022 года откроется спортивный комплекс с крытым катком и бассейном

Фото: Управление Госстройжилнадзора Якутии
Двухэтажный спорткомплекс с катком и бассейном, строящийся в рамках программы «Газпром – детям», близится к завершению, сообщает пресс-служба Госстройжилнадзора Якутии.
В настоящее время застройщиком ООО «Альянс-2005» закончены внутренние работы, начаты пуско-наладочные работы, монтаж и установка мебели, оборудования. В ближайшее время предстоит заливка катка и наполнение бассейнов.
Фото: Управление Госстройжилнадзора Якутии
По словам первого заместителя руководителя Госстройжилнадзора Якутии Влада Пермякова, в этом году спортивный комплекс может принять первых посетителей.
– Понятно, что такой большой объект невозможно построить без каких-либо замечаний, и сегодня мы их застройщику озвучили. Но они не критичны. Поставлены условия по срокам окончания пуско-наладочных работ и ввода объекта в эксплуатацию, – отметил он.
Фото: Управление Госстройжилнадзора Якутии
В комплексе два этажа общей площадью 6 856,0 кв. метров. Там размещается каток с искусственным льдом, 25-метровый бассейн а также малый бассейн, залы для сухого плавания и разминки, душевые, раздевалки, тренерские, медкабинет, инвентарные, административно-бытовые помещения.
Планируемая пропускная способность катка составит 120 человек в смену в режиме массового катания.
Современный спортивный центр строится в республике по соглашению с ПАО «Газпром».
Это третий физкультурно-оздоровительный комплекс, построенный в рамках программы «Газпром – детям». Ранее в начале ноября введены в строй аналогичные комплексы с катками в посёлке Чульман Нерюнгринского района и в Алдане.
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