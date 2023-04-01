Движение перекрыто. Федеральную автодорогу «Колыма» в Якутии расчищают после схода лавины

Фото: скриншот видео из соцсетей

С 31 марта закрыто движение для всех видов транспорта на участке федеральной автомобильной дороги Р-504 «Колыма» от поселка Теплый ключ (475 км) до местности Кубеме (735 км).

Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Вилюй». Причиной стал сход снежной лавины аж на трех участках дороги — 519 км, 524 км, 594 км.

Видео смотрите по этой ссылке.

В настоящее время на этих участках организовано круглосуточное дежурство дорожных служб по ликвидации последствий и восстановлению движения. Также дежурят сотрудники ГИБДД.

ФКУ Упрдор «Вилюй» просит автомобилистов воздержаться от поездок по данному направлению.

За последние дни это уже второй инцидент на дорогах. Ранее из-за схода лавины была закрыта автодорога «Яна».

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