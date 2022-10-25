Десятки фур стали заложниками непогоды на горном перевале в Якутии

Скриншот видео столкновения 3 фур на обледеневшей трассе "Лена"

Десятки большегрузов не сумели преодолеть горный перевал на границе Алданского и Нерюнгринского районов. Как минимум три грузовых автомобиля попали в ДТП из-за гололедицы. «КП – Якутия» узнала, что случилось.

В сети появилось видео ДТП с участием трех фур. На кадрах дальнобойщики наблюдают, как их коллега бросает попытки преодолеть подъем и пытается остановиться, внезапно грузовик начинает катиться назад. По скользкой дороге машина таранит стоящий на обочине большегруз, и только после удара еще одного автомобиля она останавливается.

На фоне слышно, как мужчины пытаются перекричать сильный ветер, чтобы предупредить друг друга об опасно приближающейся технике. В конце автор ролика оборачивается назад, демонстрируя снегопад и вереницу грузовиков, ожидающих возможности проехать.

В подписи к видео отмечается, что оно снято на горном перевале Тит, расположенном на границе Алданского и Нерюнгринского районов.

Как сообщили журналисту «КП – Якутия» в ЕДДС Нерюнгринского района, этот инцидент произошел утром 24 октября на автомобильной дороге А-360 «Лена».

Минтранс Якутии: более 100 единиц спецтехники направлено на очистку автодороги «Лена»

По данным министерства транспорта республики, обстановка на некоторых участках федеральной трассы остаётся напряжённой. Сегодня, 25 октября, для очистки проезжей части от снега направлено 105 единиц спецтехники и 158 дорожных рабочих. Организовано круглосуточное патрульное дежурство дорожной техники.

«Перевал Тит характеризует сложный и затяжной подъем. Особо неблагоприятные погодные условия способствуют тому, что ледяной накат образуется моментально, когда сильный ветер и снег сопровождаются нестабильной температурой воздуха: в течение часа она варьируется от минус одного до плюс двух градусов по Цельсию», – сообщает пресс-служба Управлении автодороги «Лена».

Водителям большегрузов рекомендуется использовать цепи противоскольжения для беспрепятственного проезда зимой.

При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо обращаться по телефонам службы спасения 112.

Телефон оперативного дежурного ФКУ Упрдор «Лена»: +7(41145) 31218 и +79241731218. Отмечается, сотовая связь доступна не на всем маршруте, а лишь в населенных пунктах.

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