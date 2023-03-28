«Взял силой, а потом умолял забрать заявление». СК проверяет информацию об изнасиловании женщины в Якутске полицейским

Фото: SakhaDay

35-летняя якутянка обвинила полицейского в изнасиловании, об этом написали в СМИ, а следователи проводят проверку этой информации.

– В следственный отдел по городу Якутску СУ СК России по Якутии поступило сообщение жительницы республики о якобы совершенном в ее отношении преступлении со стороны сотрудника полиции, – говорится в сообщении пресс-службы СУ СК РФ по Якутии.

По данному факту начата процессуальная проверка. Следователи установят степень достоверности описываемых событий, фактические обстоятельства произошедшего.

«Давай помоги мне, у меня утренний стояк»

35-летняя девушка обвинила участкового из Жиганского района в избиении и изнасиловании в ее квартире. Она утверждает, что преступление произошло в Якутске в ночь с 16 на 17 марта 2023 года. Об этом пишет SakhaDay.

Девушка Клара в Якутске проживает временно, ухаживает за пожилой матерью, которая восстанавливается после операции. Она замужем, ее муж проживает в Эвено-Бытантайском районе.

К ней 16 марта вечером в гости приехал друг Илья с незнакомым парнем, которого он представил как своего брата Володю. Парни привезли с собой пиво. Клара говорит, что они пили сами на кухне, без нее. Потом Илья уехал на такси, а пьяного Володю уговорил оставить ночевать на одну ночь. Девушке это не пришлось по душе, но она разрешила, так как ранее Илья ей помогал.

Нетрезвый Володя свалился на пол, проблевался и вырубился. Девушка проснулась от того, что пьяный мужчина стаскивал с нее брюки.

– Я проснулась от того, что с меня стаскивали брюки. Я начала пинаться, кричу: «Что ты делаешь?» Он: «Давай, помоги мне, у меня утренний стояк!» Назвал должность (не помню) и обещал не остаться в долгу за «услугу». Началась драка. На мои крики прибежали соседи, стучались в дверь, тогда он заткнул мне рот подушкой и чуть не задушил. Взял силой… Когда это уже произошло, я перестала пытаться вырваться, так мне было очень больно и страшно от ударов, – с трудом говорит девушка.

Заявление все еще лежит в полиции

В качестве доказательств девушка предъявляет порванную одежду и нижнее белье, залитое эякулятом.

Одежда девушки. Фото: SakhaDay

Она в этот же день решила на всякий случай решила сдать алкотест, дабы доказать, что не распивала алкоголь с парнями. Вечером начались боли в животе, она вызвала скорую. Медработники вызвали полицию.

По словам пострадавшей, сначала полицейские слушали участливо, а потом, узнав, что она обвиняет их коллегу, поменялись в лице. Они стали куда-то звонить, спрашивать у девушки, состоит ли она на учете у нарколога, психиатра. Кларе пришлось признаться, что она состоит на учете у невролога по эпилепсии.

– Мне ответили, что мое заявление не примут, так как я наблюдаюсь в психоневрологическом диспансере, мол, надо еще обследоваться. Так и ушли.

«Предлагал забрать заявление за 50 тысяч рублей»

Девушка говорит, что Владимир через свою мать пытался убедить забрать заявление за 50 тысяч рублей. Он все еще надеется, что останется в органах. А когда девушка отказала, Владимир стал угрожать иском за клевету.

После избиения у Клары остался шрам на лице, была тупая рана на животе (Владимир пинал ее), синяки и гематомы на теле.

Произошедшее также прокомментировала пресс-служба МВД по Якутии:

– 19 марта в ОП №1 МУ МВД России «Якутское» из медучреждения поступило сообщение об обращении за медицинской помощью 35-летней местной жительницы. Со слов женщины, в ночь с 16 на 17 марта в отношении неё были совершены насильственные действия сексуального характера.

Прибывшему дежурному наряду полиции гражданка отказалась от дачи пояснений. Однако в ходе дальнейшей проверки она заявила, что к совершению противоправного деяния причастен сотрудник Отделения МВД России по Жиганскому району.

В настоящее время по данному факту оперативниками собственной безопасности МВД по Республике Саха (Якутия) проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.

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