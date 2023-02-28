В Якутии раскрыли изнасилования и убийства двух девушек-подростков, произошедшие более 20 лет назад

Фото: скриншот видео

В Якутии завершено расследование уголовного дела об изнасилованиях и убийствах девушек, совершенных в начале 2000-х годов, сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

В изнасилованиях и убийствах несовершеннолетних обвиняется 50-летний мужчина, который был также причастен к ряду других аналогичных преступлений.

Летом 2001 и 2002 годов пьяный мужчина ходил по безлюдным местам в городе Алдане. Заметив мимо проходящую девушку, он избил ее, ударил ножом, изнасиловал и скрылся. Таким образом были убиты две девушки 16 и 17 лет.

Расследование этого уголовного дела представляло особую сложность из-за давности лет. Но во время работы по изучению материалов о преступлениях, совершенных в прошлые годы, следователи вышли на след предполагаемого подозреваемого, который был причастен к ряду других аналогичных преступлений.

Кропотливая работа криминалистов только подтвердила подозрения следователей. Были восстановлены детали допросов свидетелей, заключений судебных экспертиз, осмотров мест обнаружения тел погибших, результаты которых дали изобличающие обвиняемого доказательства.

Обвинительное заключение утверждено заместителем прокурора республики, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Раскрыто убийство пожилой женщины в Якутске, совершенное 20 лет назад (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.