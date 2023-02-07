Подмешал в еду вещество. Пожилой мужчина в Якутии обвиняется в массовых изнасилованиях женщин и девочек-подростков

Фото: СУ СК РФ по Якутии

В Якутске завершено расследование уголовного дела о насилии трех женщин и двух несовершеннолетних девочек, сообщает СУ СК РФ по Якутии.

Следствием установлено, что в 2018 году он, подмешав в пищу знакомым девушкам вещество, надругался над ними, пока они были без сознания.

В последующие годы, а точнее в 2021 и 2022 году он под благовидным предлогом заманивал к себе домой девочек-подростков и там их насиловал. При этом одну он удерживал в квартире, не давая возможности сбежать.

О маньяке стало известно после обращения в правоохранительные органы матери одной из несовершеннолетних. Мужчина был задержан и помещен в СИЗО. Позже следователи во взаимодействии с полицией выявили и других жертв.

Обвиняемый свою вину не признал и пытался косить «под психа», но расследование выявило все его отвратительные действия. В основу обвинительного заключения легли результаты тактически выверенных допросов, осмотров, обысков, а также заключения экспертных исследований.

Сейчас дело направлено в суд. В отношении пострадавших девочек проведен комплекс реабилитационных мероприятий.

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