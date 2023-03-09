В Якутске перекроют перекресток Ленина и Кулаковского

Фото: архив KP.RU

В Якутске с завтрашнего дня, 10 марта, перекроют перекресток проспекта Ленина и улицы Кулаковского. Как сообщили в мэрии, это связано с капитальным ремонтом проспекта.

Власти отметили, что с 10 марта начнется обустройство основания дорожной одежды на участке от улицы Красноярова до улицы Хабарова. На время ремонта автобусы №1, №2, №4, №7, №14, №17 и №35 пустят по объездным маршрутам.

Добавим, что в Якутии сегодня стартовал очередной дорожно-строительный сезон. Всего в этом году планируется ввести порядка 245 км дорог регионального и межмуниципального значения.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.