Стало известно, когда в Якутске откроется сквозной проезд на перекрестке Ленина и Кулаковского

Фото: Валерий Николаев / 2ГИС

Открытие проезда на пересечении Ленина и Кулаковского запланировано на следующей неделе, сообщает телеканал «Вести-Саха».

Ради замены старого грунта на данном перекрестке с 10 марта перекрыто движение. Сегодня возле Теплого озера работает 6 единиц землеройной техники.

Как пояснил представитель генподрядчика ООО «Дорстрой» Виктор Хобовец, новые слои грунта включают в себя песчаную смесь с цементом и теплоизоляционный слой. Асфальт планируется укладывать в более теплое время года.

По словам сотрудника подрядной организации «Кинг-95» Ашот Майтисян, завершить земельные работы планируется до 20 марта. После этого строители продолжат реконструировать проспект в сторону улицы Красноярова. Общая протяженность данного участка реконструкции пр. Ленина – 720 метров.

Летом планируются новые частичные перекрытия дорог. В это время будут увеличены площади озеленения и завершена замена канализационных труб.

Подрядчики отметили, что несмотря на задержку сроков из-за холодов и исправления недочетов, о которых «КП –Якутия» уже писала, капремонт подойдет к концу, как и планировалось, до 31 октября 2023 года. Для этого дорожники увеличили интенсивность работ и уже трудятся до девяти вечера.

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