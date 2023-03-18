Позади более 400 км: якутский всадник Дугуйдан Винокуров добрался на лошадях до Сусумана

Фото: Дугуйдан Винокуров

Якутский коневод Дугуйдан Винокуров, отправившийся на лошадях с Полюса холода в Оймяконском районе до поселка Сеймчан Магаданской области, добрался до города Сусуман.

«Всем доброго дня. Вчера только, то есть 17 марта, достигли города Сусуман. Сопровождающая команда начиная с 13 марта с бурана пересела на машины. Одна из лошадей Чэпчэкичээн не приучена идти по трассе, поэтому пришлось чуть труднее, до тех пор пока она не привыкла», — написал всадник в своем телеграм-канале.

В Сусумане путешественников встретили тепло, ГИБДД даже организовала сопровождение.

Фото: Дугуйдан Винокуров

В городе путники побывали на концерте, посетили три музея — дальстроя, СССР и зоопалеонтологический. Дугуйдану особо запомнилась нижняя челюсть пещерного медведя.

Фото: Дугуйдан Винокуров

Продолжить путь якутяне планируют в воскресенье, 19 марта.

До конечной цели экспедиции осталось преодолеть около 350 километров. Подробнее о проекте «Дорогами великих предков» и цели экспедиции можно почитать по ссылке.

Фото: Дугуйдан Винокуров

Фото: Дугуйдан Винокуров

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