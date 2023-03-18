Видео: как вытаскивают из-подо льда провалившийся на переправе в Якутии грузовик

Фото: КримЯкутия

Вы когда-нибудь видели, как вытаскивают из-подо льда машину, провалившуюся зимой на переправе через реку? А если это не маленькая легковушка, а огромный грузовик SHACMAN? Если нет, предлагаем посмотреть видео.

Этот большегруз ушел под лед в конце января на переправе Кангалассы — Соттинцы через реку Лену в Якутии. Предположительно, водитель превысил допустимую грузоподъемность в 30 тонн.

К счастью, в инциденте тогда никто не пострадал, но переправу пришлось временнно закрыть. И ждать, пока мороз вновь укрепит лед. На это понадобилось несколько дней.

Движение по автозимнику возобновили 2 февраля.

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