В Якутии грузовик провалился под лед на автозимнике

Фото: Управтодор

На автозимнике через реку Лена в Якутии провалился грузовик. ЧП произошло сегодня днем – под лед ушла фура «Скания». В инциденте никто не пострадал, но переправу пришлось временно закрыть для проезда.

Сейчас в ГИБДД устанавливают, что стало причиной происшествия. С середины января на автозимнике была установлена пропускная способность в 30 тонн веса – возможно, грузовик оказался перегружен.

«Выезжать на переправу следует со скоростью не более 20 км/час, без толчков и торможения. Дистанция между движущимися в одном направлении автомобилями не должна быть меньше 50-70 метров», – напомнили в «Управтодоре» правила безопасности.

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