Вновь открыта ледовая переправа Кангалассы — Соттинцы после инцидента с провалом в воду грузовика

Фото: пресс-служба управления автодорог Якутии

Со 2 февраля вновь открыт ледовый зимник через реку Лену Кангалассы — Соттинцы, сообщает пресс-служба управления автодорог Якутии.

Напомним, движение на автозимнике было временно перекрыто после ЧП, когда 30 января под лед провалился грузовик. Возможно, причиной инцидента стало то, что водитель превысил допустимую грузоподъемность.

Сейчас на переправе Кангалассы — Соттинцы разрешено движение автотранспорта с общим весом до 30 тонн.

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