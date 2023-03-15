Более 1 миллиарда рублей Якутия направит на повышение зарплат бюджетников, не вошедших в «майские указы»

В Якутии вырастут зарплаты у 24 тысяч бюджетников, не вошедших в "майские" указы Владимира Путина Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Якутии планируется повысить оплату труда категориям работников, не вошедшим в «майские указы» президента России. Об этом глава республики Айсен Николаев говорил еще в послании Государственному собранию (Ил Тумэн), сообщает пресс-служба правительства республики.

Правительство региона приняло базовое постановление, по которому планируется повышение зарплат 24 тысячам работников квалифицированного, но пока низкооплачиваемого труда. В первом квартале 2023 года они будут проиндексированы на уровень не меньше роста МРОТ.

Как пояснил зампред Якутии Георгий Степанов, речь идет о работниках бюджетной сферы, в число которых входят ветеринары, сотрудники пожарной охраны, авиалесоохраны, сферы соцзащиты, экономисты, бухгалтера, инженеры и другие. На эти цели из бюджета республики будет направлено более 1 млрд рублей.

Предусмотрено дополнительное финансирование для выравнивания оплаты труда отдельным категорий квалифицированных работников бюджетной сферы. С текстом постановления правительства Якутии можно ознакомиться можно по ссылке

НАпомним, в феврале правительство региона приняло постановление об увеличении фонда оплаты труда работников бюджетной сферы, определённых «майскими» указами. В этот список входит более 54 тысяч работников бюджетной сферы, в том числе учителя, воспитатели, педагогические работники, преподаватели вузов и ссузов, научные сотрудники, врачи, средний и младший медперсонал, соцработники, работники культуры.

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