В Якутии работникам бюджетной сферы повысят зарплаты

Фото: sakha.gov.ru

Правительство Якутии приняло решение об увеличении фонда оплаты труда целевых категорий работников, определенных «майскими» указами президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

С 1 января 2023 года с перерасчетом увеличится заработная плата более 54 тысяч работников бюджетной сферы. Это учителя, воспитатели, педагогические работники организаций дополнительного образования, а также организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, преподаватели высшего и среднего профессионального образования, научные сотрудники, врачи, средний и младший медперсонал, социальные работники, а также работники культуры.

На эти цели будет направлено более 1,9 миллиарда рублей из государственного бюджета республики. Все отраслевые нормативные правовые акты о повышении оплаты труда работников бюджетной сферы должны быть приняты до конца февраля 2023 года.

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