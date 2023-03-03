Средняя зарплата в Якутии составила 95 315 рублей

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Якутии составила 95 315 рублей, передает издание ЯСИА со ссылкой на данные Росстата.

По России же средняя зарплата составила 64 191 рубль. Больше всех зарабатывают жители Чукотского автономного округа — 141 813 рублей, затем идет Ямало-Ненецкий автономный округ — 131 163 рубля, Москва на третьем месте — 122 824 рубля.

Меньше всех в стране платят жителям Ингушетии — 32 744 рубля, Чечни — 33 689 рублей, Кабардино-Балкарии — 34 645 рублей.

Также стало известно, в каких сферах в Якутии платят больше всех, а в каких меньше.

Топ-5 высокооплачиваемых сфер в Якутии

141,2 тысячи рублей — добыча полезных ископаемых.

106,4 тысячи рублей — профессиональная, научная и техническая деятельность.

104,4 тысячи рублей — транспортировка и хранение.

101,1 тысячи рублей — строительство.

97,9 тысячи рублей — финансовая и страховая деятельность.

Топ-5 сфер с самой низкой зарплатой в Якутии

53,2 тысячи рублей — сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство.

55,1 тысячи рублей — гостиницы, предприятия общественного питания.

58,7 тысячи рублей — оптовая и розничная торговля, ремонт транспортных средств.

60,2 тысячи рублей — предоставление прочих видов услуг.

67,7 тысячи рублей — водоснабжение, водоотведение, сбор и утилизация отходов, ликвидация загрязнений.

Средняя заработная плата составляется Росстатом на основании сведений, полученных от организаций. Общий фонд начисленной зарплаты всех работников (от рабочих до руководства) по всем видам экономической деятельности (от промышленности до торговли) делится на среднесписочную численность всех работников.

Фонд заработной платы включает в себя практически все начисления работнику: от оплаты труда, премий, надбавок до отпускных и больничных. Данный показатель средней зарплаты также включает налоги.

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