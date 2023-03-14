«В будущем возможно клонирование». Обнародованы первые результаты вскрытия древнего бизона в Якутске

Фото: СВФУ

В Якутске ученые вновь вскрыли доисторическое животное. Планами исследований поделились в пресс-центре Северо-Восточного федерального университета.

Ранее в якутские ученые провели аутоспию древнего медведя. О том, как проходила эта процедура читайте по ссылке.

На этот раз на операционном столе оказался бизон, неполную тушу которого обнаружили летом 2022 года в Верхоянском районе в местности Хаастаах. Местные жители передали в дар Музею мамонта СВФУ. Специалисты сразу отметили, как хорошо сохранилась голова, передние конечности и часть грудной клетки.

Фото: СВФУ

Ранее представителей этого вида находили в Якутии в 2009 и 2010 годах. Это были двухмесячный малыш и 4-летняя особь, которые провели в земле около 8-9 тысяч лет. Хаастаахский бизон оказался примерно того же возраста. Благодаря этому можно проследить онтогенез древних бизонов, уверен заведующий музеем Максим Чепрасов.

Ради таких исследований на днях в Якутске открылся Центр биотехнологических исследований ОАЭ на базе СВФУ, директором которого стал известный корейский профессор Хванг Ву Сок.

– Мы работаем с уникальной находкой, которая в будущем может быть клонирована благодаря отобранным материалам. Это становится возможным благодаря совместной работе с сильной командой ведущих ученых Северо-Восточного федерального университета, – поделился он.

Во время аутопсии взяты образцы для микробиологических, гистологических, клеточных, радиоуглеродных исследований. Отобранные материалы помещены в морозильную камеру музея и в специальные среды. Анализы проведут в различных научных учреждениях России. Также были проведены томографические, морфологические исследования 3D сканирование для визуализации.

Мозг древнего бизона. Фото: СВФУ

После отбора мягких тканей сотрудники МЦКП «Молекулярная палеонтология» совместно с корейскими коллегами сразу же приступили к клеточным исследованиям.

Результаты исследований в будущем позволят получить информацию о геологическом и биологическом возрасте, особенностях строения и экологической обстановке ареала обитания бизона.

Заведующий музеем Максим Чепрасов также отметил, что этим летом планируется выехать на место находки, где эксперты надеются обнаружить и другие остатки ископаемых животных.

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