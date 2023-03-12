В Якутии будут искать живые клетки в туше древнего бизона на базе открытого Центра биотехнологических исследований ОАЭ

Фото: пресс-служба СВФУ

Якутские ученые вместе с зарубежными коллегами займутся исследованием клеток и тканей останков древних животных для поиска целых клеток, сообщает пресс-центр Северо-Восточного федерального университета.

Ранее в СВФУ вскрывали тушу ископаемого медведя и извлекали его мозг.

Фото: пресс-служба СВФУ

Первым делом ученые изучат тушу древнего бизона с хорошо сохранившимся мягкими тканями. Эта палеонтологическая находка была сделана еще в 2010 году. Исследователи планируют установить точный геологический и биологический возраст, а также особенности строения, ареала обитания животного, а также связи с современными бизонами Евразии и Северной Америки.

Якутия знаменита палеонтологическими мамонтовой фауны. На этом фоне биотехнологии – крайне важное направление как для университета и республики, так и для мировой науки, подчеркнул ректор СВФУ Анатолий Николаев подчеркнул. Он добавил, что вуз планирует готовить высококлассных специалистов в этой области.

– В век биотехнологий и больших уникальных находок они как никогда востребованы. Уверен, что сегодняшнее событие сыграет ключевую роль в развитии биотехнологических исследований, – поделился он.

Фото: пресс-служба СВФУ

Руководителем нового Центра стал мировой эксперт в области палеонтологии, корейский профессор Хванг Ву Сок. Это вторая структура, открытая в Якутске при его поддержке. В марте 2015 года в СВФУ заработала лаборатория «Международный центр коллективного пользования «Молекулярная палеонтология».

– С самого первого дня знакомства и последующего взаимодействия с СВФУ, у нас сложились теплые и дружеские отношения. Уверен, в конечном итоге это приведет наши исследования к успеху. Сейчас начинается новая эпоха сотрудничества между СВФУ и Центром биотехнологических исследований ОАЭ. Впереди ждет много работы, – отметил руководитель Центра биотехнологических исследований ОАЭ Хванг Ву Сок.

Соглашение об открытии центра подписали ректор СВФУ Анатолий Николаев и руководитель Центра биотехнологических исследований ОАЭ (UAE Biotech Research Center) профессор Хванг Ву Сок. Фото: пресс-служба СВФУ

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