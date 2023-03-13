Не могли поднять трое суток. В Якутии на бок упал многотонный прицеп с контейнерами

Фото: «Дороги Арктики»

На 65-м километре от Среднеколымска на региональной дороге «Арктика» упал многотонный прицеп большегруза с контейнерами, сообщает КП РС(Я) «Дороги Арктики».

Большегруз принадлежит дальнобойщикам из Магадана. Они ехали в Чукотский автономный округ, везли из Магадана товары. Из-за поломки прицеп-многотонник упал на бок.

Фото: «Дороги Арктики»

Не справившись своими силами дальнобойщики обратились в Среднеколымский дорожный участок КП РС(Я) «Дороги Арктики». Шесть работников дорожного участка выехали на место происшествия на двух тракторах К-702 и вахтовой машине.

– Третьи сутки стоят, сейчас попробуем поставить, – комментирует сотрудник «Дороги Арктики», снимая видео. Его можно посмотреть внизу или по этой ссылке.

– Приехав на место, увидели опрокинутый прицеп с контейнерами. Сам процесс возврата прицепа в исходное положение занял три часа. Дальнобойщики поблагодарили нас и благополучно поехали дальше, – рассказал дорожный мастер Владимир Поличук.

Далее дорожники двинулись в сторону реки Седедема. Оттуда поступил сигнал о том, что задние колеса большегруза попали в ледовую пустоту и застряли.

– Мы понимаем, что на больших дорогах может случиться разные непредвиденные обстоятельства, поэтому, когда поступает сигнал от дальнобойщиков, стараемся помочь, – говорит Поличук.

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