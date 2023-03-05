Более тысячи людей в богатых национальных костюмах прошли по главной улице Якутска

Фото: «Якутск Вечерний»

В воскресенье, 5 марта, в Якутске состоялось торжественное шествие в национальных костюмах, приуроченное ко Дню народного мастера в Якутии.

В нем приняло участие более тысячи людей. Это народные мастера республики, студенты учебных заведений, национально-культурные объединения, коллективы учреждений культуры и др.

Специально для этого мероприятия главную улицу города перекрыли на два часа.

Участники в богатых нарядах и украшениях прошествовали по проспекту Ленина. Посмотрите фото и видео, как это было.

Фото: «Якутск Вечерний»

Фото: «Якутск Вечерний»

Фото: «Якутск Вечерний»

Фото: «Якутск Вечерний»

Фото: «Якутск Вечерний»

В настоящее время в Якутии насчитывается более 600 мастеров, 275 человек носят звание народного мастера. Всего же в регионе народными промыслами занимаются около пяти тысяч человек.

Ранее, после встречи с народными мастерами и их учениками, глава республики Айсен Николаев объявил о утверждении семи стипендий народным мастерам в разных отраслях производства. Подробнее об этом здесь.

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