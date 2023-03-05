В Якутске проспект Ленина перекроют на два часа для праздничного шествия ко Дню народного мастера

Фото: Андрей Сорокин / ЯСИА

Сегодня, 5 марта, часть проспекта Ленина будет закрыта для транспортных средств для организации праздничного шествия ко Дню народного мастера, напоминает окружная администрация Якутска.

Перекроют участок от площади Орджоникидзе до площади Ленина.

Ограничение будет действовать с 12:00 до 14:00.

Участники шествия — свыше тысячи народных мастеров Якутии, студенты учебных заведений, национально-культурные объединения, коллективы учреждений культуры — пройдут в национальных костюмах по главной улице города.

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