В Якутии учредят семь стипендий народным мастерам

Фото: Андрей Сорокин / АГиП

Глава Якутии Айсен Николаев по итогам встречи с народными мастерами республики и их учениками принял решение об утверждении семи стипендий лучшим в своей отрасли, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Это следующие виды производства: по дереву, по производству художественной керамики, ювелирных изделий, по обработке камня, кости и рога, по производству строчевышитых изделий и ручному плетению из конского волоса, по художественной обработке кожи и меха.

Отмечается, что на сегодня в республике насчитывается более 600 мастеров, 275 человек носят звание народного мастера. Всего же в регионе народными промыслами занимаются около пяти тысяч человек, работают 112 объединений.

Поощрение народных мастеров предложено сделать по аналогии с ранее учрежденными стипендиями олонхосутам, запевалам осуохая и носителям традиционного кузнечного искусства народов Якутии.

Также по итогам встречи принято решение о разработке концепции государственной поддержки народных художественных промыслов в республике на период до 2033 года. Приоритетные направления — сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов, продвижение продукции на рынок.

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