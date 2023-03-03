В якутском Жатае очередная бродячая собака едва не отгрызла ногу ребенку

Фото: KP.RU

В якутском поселке Жатай произошло очередное нападение бродячей собаки. В редакцию «КП – Якутия» обратилась мать пострадавшего ребенка Виктория – по ее словам, пес набросился на ее 12-летнюю дочь Дарью, когда та возвращалась из школы.

По рассказу Виктории, все произошло около 17:30 в районе дома на Корзинникова, 2. Когда девочка проходила мимо, из второго подъезда внезапно выскочила собака, и вцепилась в ногу ребенка.

Дарью спасли только выходившая из подъезда женщина и водитель, проезжавший мимо. Они отбили ребенка – если бы не вмешательство прохожих, девочка могла лишиться ноги.

Впрочем, собака все равно оставила глубокий укус, из-за чего Дарью пришлось отвезти в травмпункт. Примечательно, что собака, по словам ее мамы, бродячая, просто живет в подъезде. Животное когда-то давно отлавливали, чипировали, после чего отпустили обратно на волю.

Отметим, что проблема агрессивных собак стала настоящим бедствием для жителей Жатая. Жители еще минувшей осенью жаловались на террор бродячих животных, которые сбиваются в стаи и нападают на жителей. В начале февраля огромный бродячий пес бросился на маму с маленьким ребенком в районе улицы Северной.

В администрации поселка, тем временем, разводят руками. Власти не могут найти подрядчика, который согласился бы заняться отловом собак. Более того, ситуацию усугубляют и некоторые владельцы домашних животных, отпускающих питомцев на самовыгул. В Якутске есть пункт передержки животных – однако он забит под завязку, поэтому там лишь вакцинируют и стерилизуют животных, после чего отпускают обратно на улицу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«В каждом дворе бегают собаки». В якутском поселке Жатай бродячие псы сбиваются в стаи и терроризируют местных жителей (подробнее)

«Меня всю трясет». В якутском поселке Жатай огромная черная собака едва не загрызла мать с двухлетним малышом (подробнее)

«Мы связаны по рукам и ногам законом». В администрации якутского поселка Жатай объяснили, почему не решается проблема бродячих собак (подробнее)