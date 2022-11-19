Юные фехтовальщики Якутии третий день не могут вылететь домой после соревнований в Хабаровске

Фото: страница тренера в соцсети

Тренер по фехтованию из Якутска Ефросиния Вензель сообщила на своей странице в соцсети, что она и ее 12 воспитанников уже третий день не могут вылететь из Хабаровска домой.

Юные фехтовальщики участвовали в соревнованиях и 17 ноября должны были вернуться домой. Но вылет борта авиакомпании «Якутия» несколько раз перенесли.

«Дети уже очень сильно устали. Авиакомпания предоставила гостиницу, но до этого мы по 10 часов сидели в аэропорту и ждали самолет. Представители авиакомпании на наши вопросы ответить не могут. Вчера в 13:00 нас посадили в самолет. Самолет тронулся, очень обрадовались, что уже летим домой, и вдруг пилот сообщил, что самолет неисправен и мы должны выйти и ждать представителя в зале ожидания», — пишет Ефросиния.

После этого, по ее словам, вышел представитель и объявил, что дело в технической неисправности, необходимо поменять запчасть, вылет перенесен на 18 часов вечера. Однако опять произошла задержка.

Фото: страница тренера в соцсети

Комментарий авиакомпании «Якутия»

Авиаперевозчик сообщил, что задержка связана с дополнительными проверками на одном из воздушных судов. Пассажиры обеспечены горячим питанием, им была предоставлена гостиница.

Готовится резервный борт для выполнения задержанного рейса. Вылет предварительно запланирован на 00:40 по местному времени.

Авиакомпания приносит извинения пассажирам, вынужденным столкнуться с данной ситуацией.

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