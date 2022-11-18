Обещали обеспечить питанием и гостиницей, но не сделали этого: в Красноярске почти на сутки застряли пассажиры авиакомпании «Якутия»

АК "Якутия"

В Красноярске почти на сутки задержали самолет АК «Якутия» до Якутска. По словам источника «КП-Якутия» из числа пассажиров, изначально вылет должен был состояться 18 ноября в 15:10 по местному времени (17:10 по Якутии). Однако пассажиры получили уже 8 смс-сообщений об изменении даты вылета – согласно этим данным, рейс должен вылететь только следующим утром.

Фото: KP.RU

«Гостиницей и питанием обеспечить обещали, но пока фактически ни того, ни другого не предоставлено. Я с попутчицей переночевали в гостинице, часть пассажиров сняли номера в аэро-отеле «Легенда», там за ночь довольно накладно по деньгам выходит», – рассказал собеседник «КП-Якутия».

Версий, почему возникла задержка, сразу несколько. Наш источник рассказал, что пассажирам сообщили о сложных метеоусловиях. В соцсетях также появилась непроверенная информация, что на самом деле самолет не может вылететь из-за какой-то серьезной поломки. А в авиакомпании «Якутия» сообщили, что задержка связана с некими «дополнительными проверками» на воздушных судах.

Данные онлайн-табло аэропорта на момент написания материала

«Авиакомпания «Якутия» информирует о задержках на ряд рейсов, связанных с дополнительными проверками на одном из воздушных судов. Авиакомпания готовит резервный борт для выполнения задержанных рейсов, вся информация предоставляется пассажирам посредством СМС-оповещения», – сообщили в компании.

Представитель «Якутии» также заверил, что пассажиров обеспечили питанием и ночлегом, но наш источник, как уже писалось выше, эту информацию опровергает. По его словам, выйти на связь с представителями АК в принципе оказалось нелегкой задачей, но скандалов никто из пассажиров не устраивал. Пока.

Обновлено: пассажиры сообщили, что им предоставили гостиницу. Сейчас идет заселение.

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