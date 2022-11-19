Застрявшие в Красноярске пассажиры авиакомпании «Якутия» прилетели в Якутск

Фото: АК «Якутия»

Задержанный рейс авиакомпании «Якутия» из Красноярска в Якутск, судя по онлайн-табло, состоялся — самолет приземлился в аэропорту столицы республики в 8:54 утра 19 ноября.

Напомним, изначально борт должен был вылететь 18 ноября в 15:10 по местному времени (17:10 по Якутску). Однако пассажиры получили восемь смс-сообщений об изменении времени вылета. Они жаловались, что им не предоставили ни гостиницу, ни питание. Позже авиакомпания все же заселила застрявших пассажиров.

О причине задержки вылета в АК «Якутия» сообщили, что это связано с некими «дополнительными проверками» на воздушных судах.

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