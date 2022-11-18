Якутского маньяка с «голосами в голове» не стали выпускать из СИЗО

Фото: KP.RU

Якутский городской суд 17 ноября принял решение продлить содержание под стражей Дениса Коробова, подозреваемого в двух убийствах и одном избиении бездомных.

Коробова задержали 17 мая этого года после серии беспричинных нападений на людей. 19 мая он был помещен в СИЗО для изоляции от общества. Как сообщили «КП – Якутия» в Следственном комитете, расследование его дела еще продолжается. Рассказываем, что известно об этом громком уголовном деле.

Убивал бездомных без причин

Серия покушений на бездомных началась в Якутске 7 мая, когда перед рассветом от одного из домов на улице Лермонтова в больницу в состоянии комы с тяжёлой черепно-мозговой травмой был доставлен 37-летний бездомный Владимир Варламов.

В тот же день около полуночи на улице Ломоносова (находится недалеко от места первого нападения) в луже крови обнаружен труп ещё одного бродяги, 51-летнего Иннокентия Рожина, у мужчины зафиксирована открытая черепно-мозговая травма.

Фото: KP.RU

Рядом с подъездом полицейские обнаружили и предполагаемое орудие преступления - отрезок металлической палки. Как позже выяснили следователи, нападавший избил Рожина из-за пустякового повода. От полученных травм бездомный скончался.

Фото: KP.RU

Следующее убийство житель Иркутска совершил в ту же ночь с 7 на 8 мая. Увидев стоящего на мосту по улице Пояркова 52-летнего Владимира Ефремова, он схватил его сзади и сбросил его с высоты.

Фото: KP.RU

Но этого психопату показалось мало, и он спустился вниз к жертве и начал бить его по голове. Потом он приволок бездомного к воде и начал топить, удерживая и не давая освободиться. После гибели жертвы подозреваемый скрылся с места преступления.

Фото: KP.RU

Убивать приказывали голоса в голове

Следователи и сотрудники полиции города Якутска в ходе напряженной совместной работы вышли на след подозреваемого в убийствах. Им оказался 38-летний уроженец города Иркутска Денис Коробов, в данное время проживающий в Якутске.

Оказалось, что Коробов ранее судим за побои (ст. 116), насилие в отношении представителя власти (ст. 318) и наркотики (ст.228).

Во время допроса он признался во всех трёх нападениях и пояснил, что совершил всё из-за «необъяснимой ненавистью к типажу потерпевших и непонятное желание убивать «слыша голоса и зов свыше».

Подозреваемый был задержан 17 мая, а 19 числа решением суда отправлен в СИЗО. Следователи переквалифицировали действия мужчины, который ранее убил двоих бездомных в Якутске: все уголовные дела были соединены в одно производство по делу об убийстве двух и более лиц.

Работал водителем в мэрии Якутска

По данным «Якутия.Инфо», Денис Коробов оказался бывшим работником городской мэрии. Как утверждает издание, он работал водителем и развозил чиновников.

Собеседник издания рассказал, что Коробов был закреплен за городским департаментом по предпринимательству. Судя по всему, тогда он работал на руководителя департамента Ирину Гаргач.

Источник рассказал, что сам лично пересекался с Коробовым во время его работы в мэрии. Это происходило периодически, с 2010 по 2012 год. По его словам, мужчина вел себя абсолютно адекватно.

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