Найдите отличия. Что изменилось за полгода на стройке Арктического центра в Якутии

Арктический центр в мае и в ноябре. Найдите какие-нибудь отличия. Фото: KP.RU

В конце мая 2022 года на берегу озера Сайсары возобновилось строительство Арктического центра эпоса и искусств. «КП – Якутия» решила зафиксировать изменения за полгода работы на одной из самых масштабных строек региона.

Фото: KP.RU

Судя по фотографиям, сделанным 18 ноября, значительных перемен на стройплощадке не произошло. На его территории появилась бытовки для строителей. На объекте видны люди в робах.

Фото: KP.RU

Сам каркас Арктического центра остался примерно на том же уровне, что и в мае.

Фото: KP.RU

Последняя новость об Арктическом центре выходила в августе. Группа ВИС отчиталась о том, что монолитный каркас шестиэтажного здания готов на 60%, идет работа по бетонированию колонн, плит перекрытий и стен на уровне 3 этажа и подготовка холодных швов для бетонных работ на 4 этаже. Перед началом осени генеральный подрядчик оценивал общую строительную готовность в 25%.

Фото: KP.RU

Подчеркивалось, что в строительстве задействовано 120 человек, большинство из которых местные жители.

«Планируется к концу текущего года закрыть временный тепловой контур здания — это позволит не останавливать строительные работы на объекте и зимой», — сообщала пресс-служба ВИС.

Фото: KP.RU

Ранее об ускорении темпа работ говорил глава Якутии Айсен Николаев, который в июне посетил стройплощадку. Для этого он поручил увеличить число сотрудников.

Всю историю проекта Арктического центра эпоса и искусств «КП – Якутия» уже описывала, ее можно прочитать по ссылке.

Справка «КП»:

Арктический центр эпоса и искусств – крупный культурно-развлекательный комплекс, в котором планируется разместить Государственную филармонию Якутии, Саха театр, Театр Олонхо, а также помещения для выставок и деловых конференций. Общая площадь объекта составляет 33 тысячи квадратных метров, на которой также откроется несколько зрительных залов на 1500 мест.

Проект центра вошел в число 39 мегапроектов России в сфере культуры.

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