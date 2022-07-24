Айсен Николаев поручил увеличить число работников на стройке Арктического центра в Якутске

Глава Якутии проверил ход строительства нескольких объектов в Якутске

Глава Якутии Айсен Николаев проверил ход работ на крупнейших стройплощадках Якутска. Итогами объезда он поделился в своем официальном телеграм-канале.

Фото: t.me/aisen_nikolaev

Продолжается строительство Арктического центра эпоса и искусств и Государственной филармонии Якутии, работы на котором планируется завершить в 2024 году. По замыслу руководства республики, этот объект должен стать центром притяжения людей Севера к Якутии и ее культуре.

«Поручил увеличить количество работников на объекте и ускорить темп работ, чтобы зайти к зиме с временным тепловым центром, что позволит работать в холод», – сообщил глава региона.

Фото: t.me/aisen_nikolaev

Айсен Николаев съездил к домам по улице Чкалова, 1 и Крупской, 21, куда до августа поставят оборудование для детских и спортивных площадок.

«Руководству города и управления архитектуры необходимо максимально комплексно подойти к тому, чтобы были отремонтированы не только дворовые территории, но и прилегающие к ним здания. Так мы получим не только благоустроенные дворовые территории и общественные пространства, но и комфортную среду вокруг этих территорий», – отметил он.

В республике в программу «1000 дворов на Дальнем Востоке» вошли 124 двора, из которых 75 — в городе Якутске. Фото: t.me/aisen_nikolaev

Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, который возводится в столице республики по программе «Газпром – детям», Айсен Николаев называл прекрасным подарком юным якутянам в год 100-летия республики.

Фото: t.me/aisen_nikolaev

Также лидер региона ознакомился с ходом работ на проспекте Ленина. По его информации, работы идут по графику, и уже осенью движение будет открыто от улицы Кулаковского до Дзержинского.

«Радует, что столица нашей республики меняется и развивается. Уверен, что проекты, которые сейчас реализуются пойдут на пользу городу и его жителям», – заключил он.

Проект реконструкции проспекта Ленина включает замену коммуникаций: водопровода, газопровода, канализации. Большая работа проводится по строительству тротуаров, созданию велодорожек. Фото: t.me/aisen_nikolaev

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