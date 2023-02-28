В Якутии несовершеннолетняя забеременела от отчима, который годами насиловал девочку

Фото: соцсети

Жительница Якутии по имени Екатерина рассказала жуткую историю из детства. Однажды в ее семье появился отчим, после чего жизнь девушки превратилась в ад. От нее отказывалась мать, отчим насиловал, а в школе сверстницы издевались и заставляли заниматься кражами.

Все началось в далеком 2005 году, когда Кате на тот момент было 4 года. Мать привела в дом мужчину, который остался жить с ними. Некоторое время семья существовала относительно благополучно, пока спустя пару лет не родился еще один ребенок – брат Кати. С этого момента девочку превратили в няньку для нового ребенка, запретив ей делать буквально все.

«Меня перестали замечать как человека, я стала рабом в прямом смысле! Гулять нельзя, с подругами встречаться нельзя, смотри за братом, убирайся дома, выноси ведро. Если после школы иду гулять без спроса, меня били кипятильником, за двойки то же самое. Самое удивительное меня постоянно бил только отчим», – рассказала девушка.

В 2007 у семейства родилась еще одна дочь, а в 2010 – сын. Последний, пятый ребенок, в семействе появился в 2012. С этого момента все заботы о младших братьях и сестрах легли на 11-летнюю Катю: родители регулярно уезжали куда-то из дома «по делам». В тот же момент отчим впервые начал приставать к девочке – он завалился домой пьяный, когда супруга лежала в больнице с одним из детей, и изнасиловал девочку.

«Он закончил делать это мерзкое свое дело и ушел курить, и тут я поняла, что ужаснее человека в этом мире нет, у меня ужасная истерика, мне больно, одеяло было все в крови. Из-за моей истерики проснулись мои братья. Успокоилась, уложила их в кровать, попела колыбельную и они уснули. Рассказывать кому-либо он запретил, сказал если я кому-нибудь расскажу он убьет сначала маму, а потом меня, а детей сдаст в приют».

Спустя пару месяцев Катя сбежала из дома и пару суток ночевала в подъезде. Когда ее нашли полицейские, по ее словам, они скрутили и надели на девочку наручники. Следующие три месяца ребенок провел в реабилитационном центре – мать Кати сначала написала заявление на отказ от ребенка, но позже передумала, вполне возможно, с подачи отчима.

Когда девочка вернулась домой, началась новая веха издевательств – на этот раз в школе. Одноклассницы, по ее словам, избивали Катю, заставляли воровать деньги у семьи и всячески подставляли перед учителями. Нередко дело доходило до разбирательств с педсоветом.

С 2013 года отчим снова стал домогаться и насиловать ребенка. В то же время он избивал мать Кати, но ту, похоже, ситуация полностью устраивала. Развратные действия своего супруга она либо не замечала, либо не хотела замечать.

Финал истории, по словам Кати, наступил в январе 2014 года. Мать ребенка заметила, что у нее давно не было месячных, и потащила к гинекологу. Там вскрылось, что 14-летняя девочка давно ведет половую жизнь, и вдобавок беременна. По словам гинеколога, у Кати была «замершая беременность», поэтому девочке были вынуждены сделать аборт.

Что до отчима – история получила огласку только когда Катя призналась во всем гинекологу. Мать девочки, которая узнала обо всем чуть раньше, устроила отчиму разнос, но, похоже, не собиралась сдавать его правоохранителям. Это сделал врач – после чего началось следствие. Чем оно в итоге закончилось, Катя умолчала.

Сама девушка, несмотря на пережитые потрясения, смогла оправиться и завести отношения. Сейчас у нее все благополучно.

ОБНОВЛЕНИЕ: продолжение истории — что случилось с отчимом и матерью после произошедших событий — читайте по ссылке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«15 лет я жил с этим». Якутский блогер рассказал историю сексуального насилия во время студенчества со стороны сотрудника университета (подробнее)

Якутянка рассказала, чем завершилась история отчима, который насиловал ее в детстве (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.