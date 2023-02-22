«15 лет я жил с этим». Якутский блогер рассказал историю сексуального насилия во время студенчества со стороны сотрудника университета

В 2008 году Эдуард Егоров был первокурсником. Фото: из личного архива героя материала

22 февраля известный якутский блогер и маркетолог Эдуард Егоров в своих социальных сетях решил раскрыть подробности своего прошлого, которое давило на него много лет.

В юности он стал жертвой сексуального насилия со стороны сотрудника университета, и теперь Эдуард ищет людей, также пострадавших от действий этого человека, чтобы попытаться восстановить справедливость.

«КП-Якутия» публикует эту историю с разрешения Эдуарда Егорова. По его словам, произошедшее запустило цепочку действий (не всегда созидательных), которые влияли на дальнейшую жизнь и поведение.

«В 2008 году я поступил в СВФУ (тогда ВУЗ назывался ЯГУ – прим.ред). Переехал из маленького Вилюйска в большой Якутск. Заселился в общагу и благодаря коммуникабельности быстро завел знакомства и начал общаться с новыми людьми», — вспоминает Эдуард.

Открытого и жизнерадостного первокурсника заметил сотрудник ЯГУ, работавший на стадионе «Юность», который однажды предложил участие в шоу-проекте, устроил ему тест физических навыков, а потом массаж, который окончился сексуальным домогательством. От неожиданности Эдуард не смог ничего противопоставить этому человеку.

«После такого мне было очень противно от себя. Я перестал посещать физкультуру, из-за пропусков мне грозил незачет. Без зачета я бы лишился всех стипендий сироты и всей материальной помощи», — говорит Эдуард.

В итоге тот сотрудник манипуляциями и шантажом по поводу получения зачета неоднократно добивался от Эдуарда сексуальных контактов.

По словам Эдуарда, на первом курсе до этого случая у него не было никакого опыта в половой сфере, и произошедшее сильно травмировало его. Тем не менее, он смог пережить это, а позже завел продолжительные отношения с девушкой.

Эдуард вспоминает, что через несколько лет, когда он уже был на 3-4 курсе, тот мужчина вновь попытался домогаться его. Но студент тогда уже смог защитить себя.

«Тогда мы готовились к проведению Дня первокурсника. Я зашел под трибуны, чтобы достать оттуда оборудование, и он подошел ко мне предложить секс. Я послал его. Он никогда не угрожал физической расправой, его главным оружием был манипуляции через слова. Но тогда я уже умел защитить свои границы, и он ничем мне не угрожал», — поделился Эдуард.

Согласно презумпции невиновности, мы не можем раскрыть личные данные подозреваемого в насилии, пока суд не докажет его виновность. Однако Эдуард считает, что такие люди не должны работать в сфере образования.

«Сейчас он уже пожилой мужчина с проблемами здоровья. Мне написали, что он переехал в деревню после инсульта, в основном ведет домашний образ жизни. Но мне важнее не наказать этого человека, жизнь сама у него уже сложилась. Я хочу помочь людям в схожих ситуациях через принятие, работу с психологами, моральную поддержку», — говорит Эдуард.

Эдуард Егоров просит всех, кто в те годы как-то пострадал от домогательств этого сотрудника, написать ему в директ в Instagram* (*продукт компании Meta, признанной экстремистской организацией в России). Там его можно найти под именем edward_egorov.

Обновление: в СВФУ отреагировали на сообщение о сексуальных домогательствах

Пресс-служба сообщает, что об инциденте доложено руководству университета. На текущий момент известно, что данный сотрудник не работает в университете с 2016 года.

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