Якутянка рассказала, чем завершилась история отчима, который насиловал ее в детстве

Фото: соцсети

Жительница Якутии Екатерина, чья жуткая история из детства всколыхнула соцсети, рассказала, чем все окончилось.

Напомним, отчим изнасиловал ее, когда девочке было 11 лет. Насилие продолжалось несколько лет, но мать не обращала на это никакого внимания. Все вскрылось в 2014 году, когда на приеме у гинеколога стало известно, что 14-летняя девочка беременна от отчима. Ей сделали аборт, так как беременность оказалась «замершей».

Екатерина рассказала, что произошло дальше. Врач обратился в правоохранительные органы, подростка изъяли и поместили в реабилитационный центр. Насильника закрыли в СИЗО, а Катю начали допрашивать следователи.

«Сидела спокойно отвечала на вопросы [следователей]. Из-за того, что у меня три брата и одна сестра (все несовершеннолетние, совсем малыши) я следователю сказала, что он меня насиловал только 3 раза, чтобы дали смягчающий приговор», — вспоминает девушка.

Мать Кати ограничили в родительских правах, девочку под опеку взял дядя, младший брат матери. Вскоре следователи пригласили Катю и ее отчима на очную ставку. Мужчина начал отрицать свою вину, из-за этого у девочки случилась истерика.

«Я начинаю истерить, кричать на все СИЗО: „Ты че [обманываешь], было же, ты врешь!“. И дико реву. Заходит какая-то женщина, дает мне лекарство, меня вроде отпустило», — пишет Катя.

В итоге после повторного вопроса следователя отчим признал свою вину полностью и даже попросил у девочки прощения.

Отчим стоял на учете в психдиспансере

Суд над отчимом состоялся прямо в день рождения Кати. Именно тогда девочка узнала от адвоката, что, оказывается, все это время мужчина состоял на учете в психдиспансере.

Во время суда опрашивали и мать Кати, знала ли она про эту ситуацию. На что женщина ответила, что изнасилования она не видела, а только избиения, которые пыталась остановить, но отчим нападал и на нее.

Через несколько судебных заседаний отчиму Кати вынесли приговор — 10 лет лишения свободы в исправительном учреждении в городе Биробиджан. По словам Кати, это было специальное учреждение для психбольных.

Развязка

Отчим Кати умер через несколько месяцев в исправительном учреждении, об этом сообщили родственникам мужчины. О причинах его гибели Екатерина не распространяется.

Саму Катю поддерживал только дядя. Мать, узнав о смерти отчима, сильно разозлилась на дочь.

«Мама мне говорила: „Ты во всем виновата, из-за тебя я осталась одна с 4 детьми, это из-за тебя его убили, давай теперь, обеспечивай моих детей», — вспоминает Катя.

Женщина настроила против Кати и других своих детей. Они и сейчас, будучи уже взрослыми, обвиняют сестру в смерти отца.

«С мамой мы общаемся, но простить я ее пока не могу, точнее не получается», — завершает свой рассказ Катя.

Сейчас Кате 23 года. Судя по соцсетям, у нее все хорошо, девушка встречается с молодым человеком, который ее любит и поддерживает.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Якутии несовершеннолетняя забеременела от отчима, который годами насиловал девочку (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.