«Пока будет жить язык, до тех пор будет жить наш народ». Яркие цитаты первого президента Якутии Михаила Николаева

Фото: yakut.er.ru

13 ноября исполнилось 85 лет первому президенту Якутии Михаилу Николаеву. В честь его юбилея «КП – Якутия» собрало яркие цитаты Николаева, которые актуальны и по нынешний день.

О социально-экономическом развитии Якутии

В феврале этого года прошло онлайн-совещание «Роль семейной экономики в социально-экономическом развитии Республики Саха (Якутия)», организованное по инициативе государственного советника республики Михаила Николаева.

На нем он сделал замечания чиновникам. Например, Николаева возмутило, что на вопрос, какое место Якутия занимает по качеству жизни по России, никто из членов правительства не смог ответить.

Что же сказал первый президент?

– Якутия занимает 70-е место по качеству жизни по России. Это большой позор!

– Кто по бумажке читает, тот не владеет материалом. Человек, который обязан заниматься, жить этой проблемой, должен досконально все в голове держать

– Собственное производство, которое мы всегда хвалим, гордимся, занимает 15–20%, остальное — завозное. Если взять торговый оборот по продуктам питания, то лишь 17% — это местная продукция, остальное все дерьмо. Кто откуда может, оттуда и продает. В продовольственном вопросе в Россию со всего мира завозится, а вы представляете, что может поставлять зарубежная страна?

– Я специально построил Крестьянский рынок, чтобы местную продукцию и фермеры продавали там. Где это сегодня? Сидят перекупщики, закручивают цены выше московских, и это на якутском рынке!

«Слово к моему народу»

Следующие цитаты мы взяли из книги «Слово к моему народу», которая была опубликована в 2017 году. В ней собраны высказывания и цитаты первого президента Якутии.

Об интеллигенции

– Интеллигентом невозможно называться, если в тебе нет совести, порядочности, верности слову и делу

О народе

– Нация и государство живы, пока живет культура

– Менталитет народа Саха – якутского народа – неконфликтный. Но питается неодолимой волей к жизни

– У нас долго запрягают, но быстро ездят

– Народ, не знающий и не помнящий своего прошлого, очень уязвим, не достоин уважения и не имеет будущего

– Понятия о манне небесной в нашем народе никогда не было

Об интернете

– Никакой интернет не заменит человеку пользы и удовольствия от общения с хорошей книгой

О семье

– Любовь, счастье, дети – продукт семейных отношений, и государство здесь не властно

– Счастливые дети растут не в богатой, а в счастливой семье

О якутском языке

– Пока будет жить язык, до тех пор будет жить наш народ, потому что язык лежит в основании духовной целостности народа. Он хранит нашу историю, творческий потенциал настоящего и будущего.

О России

– Якутия навеки останется вместе с Россией. Мы слишком богаты, чтобы покинуть крепкие российские стены и оставаться при этом в безопасности на столбовой дороге глобализации

О природе

– Брать из природы лишнее – большой грех, за который человек будет непременно наказан в будущем

– Якут и природа неотделимы друг от друга

О бедности

– Бедный в России – это не обязательно лодырь и пьяница. Просто наш работник получает из заработанного им рубля в два раза меньше, чем на западе

О современных проблемах

– Не может чувствовать себя в безопасности нация, если воздух и вода загрязнены, школы выпускают неучей, мосты рушатся, а повсеместно распространены наркотики

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