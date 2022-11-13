Национальному центру медицины Якутии присвоено имя первого президента Михаила Николаева

Фото: ЯСИА

Республиканской больнице №1 - Национальному центру медицины присвоено имя первого президента Республики Саха (Якутия) Михаила Ефимовича Николаева.

Такой указ выпустил глава Якутии Айсен Николаев.

– Именно его Указом в 1993 году был создан Национальный центр медицины, и был задан темп развития, который во многом был опережающим. Мудрость и прозорливость Первого Президента, его воля и сильнейшее стремление дать своему народу новое качество жизни способствовали совершению настоящего прорыва в развитии здравоохранения Якутии, – отметил Айсен Николаев.

Предложение о присвоении имени Михаила Николаева поступило от медицинской общественности накануне 85-летнего юбилея первого президента республики.

Сегодня Национальном центре медицины функционируют 36 стационарных специализированных отделений, семь реанимационных отделений, 24 операционных зала и 11 поликлинических подразделений мощностью 905 посещений в смену.

Ежегодно в РБ№1-НЦМ в стационарных отделениях лечится более 28 тысяч больных, в амбулаторных подразделениях выполняется около 400 тысяч посещений, проводится более 12 тысяч операций, принимается более 2 тысяч родов, проводится более 3 миллионов исследований.

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