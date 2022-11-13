В Якутии отмечают 85-летний юбилей первого президента республики Михаила Николаева

Фото: газета Кыым

Сегодня, 13 ноября, исполнилось 85 лет первому президенту Республики Саха (Якутия) Михаилу Николаеву.

Глава Якутии Айсен Николаев поздравил с юбилеем первого президента, отметив, что Михаил Ефимович является символом возрождения современной Якутии.

– Вы возглавили республику в очень сложный, переломный период жизни страны и задали абсолютно правильный вектор ее развития в будущем. Вы приложили максимум усилий и энергии для того, чтобы республика обрела новую философию развития, – подчеркивает нынешний глава Якутии.

Он отмечает, что благодаря первому президенту в новой Якутии были успешно разрешены сложные экономические и социальные проблемы переходного периода.

– Но важнейшим достижением Вашего руководства республикой стало духовное возрождение ее народа. Для жителей Якутии Вы стали зримым символом обретения истинных ценностей, – говорит Айсен Николаев.

Мэр Якутска Евгений Григорьев также поздравляет с юбилеем Михаила Николаева и отмечает, что за годы работы главой республики в сложнейшие 90-е годы он заложил основы современной государственности Якутии.

– Особо хочу подчеркнуть заслуги Михаила Николаева в сохранении и преумножении родного языка и культуры, его большой личный вклад в развитие города Якутска. Спустя четверть века важнейшие социальные объекты, построенные во время его руководства регионом, работают на благополучие жителей столицы, – добавил глава Якутска.

Справка КП:

Михаил Николаев родился 13 ноября 1937 года в Октёмском наслеге Орджоникидзевского района Якутской АССР.

До своего избрания в 1991 году президентом республики, работал заместителем председателя Совета Министров ЯАССР, министром сельского хозяйства республики, секретарем Якутского обкома КПСС, председателем Президиума Верховного Совета ЯАССР, председателем Верховного Совета республики.

20 декабря 1991 г. избран первым президентом Якутии, получив 76,7 % голосов избирателей.

В 1996 году переизбран на второй срок, набрав 58,96 % голосов избирателей.

В настоящее время работает Государственным советником Республики Саха (Якутии).

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