Очень милое видео: повзрослевшая лиса безумно радуется при виде пуделя, который стал для нее мамой

Фото: скриншот видео

На днях в просторах интернета мы наткнулись на невероятно милое и довольно редкое видео — счастливая лиса радостно скачет и прыгает вокруг пуделя, который заботился о ней, когда она была еще маленьким лисенком.

Оба животных живут в мини-зоопарке «Зоополис» Якутска. Редакция «КП — Якутия» связалась с его владелицей Айталиной Кодировой и узнала их историю.

«Лисенок появился в нашем зоопарке весной, взяли со зверофермы в месячном возрасте. В этом возрасте лисята уже могут обойтись без материнского молока. И чтобы ему не было одиноко, подселили его к пуделю Ляле. И естественно, лисенок принял ее за маму», — рассказала она.

Новоиспеченной «маме» тогда был всего год, по сути она сама еще была подростком. Тем не менее это не помешало ей заботиться о малыше по полной программе: она его воспитывала, приносила ей игрушки и показывала, как играть, а ночами согревала своим теплом. Им выделили отдельный вольер, и все свое время они проводили вместе.

Как признается собеседница редакции, они были не разлей вода. И лисенок, как ниточка за иголкой, все время бегал за пуделем.

Переросла маму-пуделя, но та все равно осталась для лисы боссом

Где-то месяц назад их отселили по разным вольерам. Лисенок — кстати, это девочка по имени Афина — уже подрос. И к ней подселили новых обитателей — ее маленьких собратьев. Теперь уже Афина сама учится быть мамой для месячных щенят песца, мальчика и девочки.

Но все равно каждый день пуделя пускают погостить к ее приемной дочери.

«Афина уже значительно выше, чем Ляля. Но каждый раз, когда мы ее к ним пускаем, Афина начинает с ума сходить от радости, играться, веселиться, пресмыкаться, облизывать. Готова даже кусок мяса отдать — все ради своей мамочки», — смеется Айталина.

А мама уже теперь строгая. Если раньше она игралась с дочерью, то теперь может ее и построить, приструнить.

А все потому, что лиса переросла свою маму. Но продолжает требовать от нее безраздельного внимания и прыгать на нее. И теперь для пуделя уже не так комфортно, когда на нее падает такая махина.

«При этом Ляля все равно остается боссом. И мы думаем, что такое положение дел у нас и останется постоянно», — признается владелица мини-зоопарка.

Посмотрите видео, каким мимимишным малышом была Афина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Невероятная история со счастливым концом. Приключения сахарного поссума, которого похитили из мини-зоопарка в Якутске (подробнее)

Деформированный клюв и сломанные перья. В Якутске ищут хозяина волнистого попугайчика, найденного в критическом состоянии на улице (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал и на нашу страницу Вконтакте, где выходят самые оперативные новости о Якутии.